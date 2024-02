Lo máximo!

Utilicé la bicicleta por una semana y aprendí lo siguiente:

1. Hermosura de bicicleta, su diseño es hermoso, cada que la veo me enamoró de ella creo que me quiero casar con ella.

2. Las llantas cada que ruedan en el pavimento o piso firme, estás se sienten excelente es como si estuvieran acariciando el suelo y besando esas pendientes de las brechas, dando así una gran rodada.

3. El asiento, casa que me subo a la bicicleta siento un gran sentimiento, pues si suavidad hacen que me sienta en el cielo, como si estuviera sentado en una nube esponjosa y suavecita, además esa suspención es excelente ayudando mucho en los terrenos que no son muy firmes, casi ni se sienten las rocas o terracería.